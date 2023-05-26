Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

26 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч.

«Бостон Селтикс» – «Майами Хит» – 110:97, счёт в серии — 2-3.

У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 21 очко, восемь подборов и 11 результативных передач. Помимо Джейсона, трое игроков «Бостона» набрали более 20 очков: Джейлен Браун (21), Деррик Уайт (24) и Маркус Смарт (23).

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 14 очками, пятью подборами и тем же количеством передач. Данкан Робинсон набрал 18 очков, сделал четыре подбора и девять передач со скамейки запасных. У Бэма Адебайо — 16 очков и восемь подборов.

Счёт в серии — 3:2 в пользу «Майами». Следующий матч пройдёт в Бостоне. Победитель противостояния выйдет в финал НБА и сыграет с «Денвер Наггетс» за чемпионство.