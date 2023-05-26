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Виктор Вембаньяма вывел свою команду в полуфинал чемпионата Франции

Виктор Вембаньяма вывел свою команду в полуфинал чемпионата Франции
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«Метрополитан 92» из парижского пригорода Леваллуа-Перре во главе с главным проспектом грядущего драфта НБА Виктором Вембаньямой вышел в полуфинал чемпионата Франции.

На стадии четвертьфинала «Метрополитан» обыграл «Шоле» со счётом 81:69. Будущий возможный первый пик драфта НБА 2023 года Вембаньяма стал самым результативным игроком матча. На его счету 19 очков, девять подборов и четыре результативные передачи.

В полуфинале команда встретится с «Лионом». Участником другого полуфинала стал «Бурк», который сыграет с победителем противостояния «Монако» и «Страсбурга».

Первый выбор на драфте летом будет совершать «Сан-Антонио Спёрс». Ранее сообщалось, что такие легенды организации, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать Виктору в его становлении в лиге.

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