Кузма разместил фотографию с Вембаньямой, на которой видна их разница в росте

Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором разместил совместную фотографию с потенциально будущим первым пиком драфта-2023 Виктором Вембаньямой.
С ростом в 226 сантиметров Виктор станет самым высоким игроком в НБА. Он обладает уникальным стилем игры. Несмотря на рост, у француза отличный контроль мяча. Также он обладает хорошим трёхочковым броском.
Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. По результатам драфт-лотереи первый пик 2023 года достался «Сан-Антонио Спёрс».
В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Кайл Кузма принял участие в 64 матчах, в которых в среднем за игру набирал 21,2 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 3,7 результативной передачи.
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