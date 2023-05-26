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Андрей Кириленко: меня очень радует клубная стратегия «Локо»

Андрей Кириленко: меня очень радует клубная стратегия «Локо»
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился своим мнением насчёт стратегии развития «Локомотива-Кубань».

«Во-первых, очень приятно, что в составе «Локо» очень значительную роль в победе сыграли именно российские баскетболисты. Второй момент, который хочется отметить: у краснодарцев состав мне очень импонирует сплавом опыта и молодости. Ещё раз давайте вспомним открытие клубной академии в Краснодаре.

Появляются ребята, которые на постоянной основе могут подпитывать основную команду. Великолепное тому подтверждение — Александр Щербенёв, Андрей Мартюк, Владислав Емченко, Захар Ведищев. Вот ребята, которые действительно о себе заявили очень громко, в их исполнении мы видели яркие и классные матчи. А плюс к ним есть ещё ребята, которые тоже готовы в ближайшее время присоединиться к команде.

Это очень здорово! Я прям хочу ходить на игры «Локо»! Меня очень радует клубная стратегия краснодарцев — особенно в контексте подготовки кадров для сборных России всех возрастов», — приводит слова Кириленко официальный сайт ПБК «Локомотив-Кубань».

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