Кириленко поздравил Егора Дёмина с победой в юношеской Евролиге с «Реалом»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал победу юношеской команды «Реала» в Евролиге U18. В составе мадридского клуба выступает россиянин Егор Дёмин.
«Хочу поздравить Егора с победой в юниорской Евролиге. Это очень здорово. И основной «Реал» выиграл, и юношеский. Очень рад, что у него есть возможность получать серьёзный опыт среди топовых молодых европейских игроков. И также ему мои поздравления с дебютом в основной команде!
Помимо Егора, хочется отметить и Макара Воронина, выступавшего в этом юниорском «Финале четырёх» за «Барселону». Очень рад за их родителей и за самих ребят. У тех ребят, которые сейчас у нас выступают за рубежом, есть преимущество перед теми, кто сейчас находится на международном «карантине». Поэтому ищем любые возможности, чтобы давать нашему подрастающему резерву какие-то международные игры, потому что это просто необходимо для роста», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
- 22 мая 2023
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