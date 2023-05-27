Дэнни Грин оценил возможное назначение Уильямса на пост главного тренера «Филадельфии»

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Дэнни Грин высказался по поводу возможного назначения Монти Уильямса на пост главного тренера «Филадельфии Сиксерс».
«Я считаю, что в случае прихода Монти Уильямса в «Филадельфию» он сможет тренировать Джоэла Эмбиида, заняться им конкретно. Конечно, мы не знаем, какое будущее ждёт Джеймса Хардена, но я думаю, Уильямс хорошо подойдёт этой команде», — сказал Грин в подкасте Inside the Green Room.
Напомним, Док Риверс был уволен «Филадельфией» после того, как команда тоже вылетела на стадии второго раунда плей-офф НБА. Монти Уильямс покинул «Финикс Санз» после того, как его команда уступила в серии с «Денвер Наггетс».
Ранее инсайдер НБА Майкл Скотто представил потенциальный сценарий, по которому «Майами Хит» приобретёт центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида в обмен на Бэма Адебайо, Тайлера Хирроу и некоторых других игроков.
- 27 мая 2023
-
05:21
-
04:38
-
00:32
- 26 мая 2023
-
23:38
-
23:18
-
22:22
-
21:18
-
20:33
-
19:48
-
19:10
-
18:28
-
17:39
-
16:34
-
16:05
-
15:35
-
15:00
-
14:48
-
14:44
-
13:56
-
13:20
-
12:36
-
12:00
-
11:47
-
11:11
-
10:54
-
10:40
-
10:18
-
10:04
-
09:35
-
09:00
-
08:55
-
07:53
-
06:12
-
05:45
-
04:50