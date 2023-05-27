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Дэнни Грин оценил возможное назначение Уильямса на пост главного тренера «Филадельфии»

Дэнни Грин оценил возможное назначение Уильямса на пост главного тренера «Филадельфии»
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Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Дэнни Грин высказался по поводу возможного назначения Монти Уильямса на пост главного тренера «Филадельфии Сиксерс».

«Я считаю, что в случае прихода Монти Уильямса в «Филадельфию» он сможет тренировать Джоэла Эмбиида, заняться им конкретно. Конечно, мы не знаем, какое будущее ждёт Джеймса Хардена, но я думаю, Уильямс хорошо подойдёт этой команде», — сказал Грин в подкасте Inside the Green Room.

Напомним, Док Риверс был уволен «Филадельфией» после того, как команда тоже вылетела на стадии второго раунда плей-офф НБА. Монти Уильямс покинул «Финикс Санз» после того, как его команда уступила в серии с «Денвер Наггетс».

Ранее инсайдер НБА Майкл Скотто представил потенциальный сценарий, по которому «Майами Хит» приобретёт центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида в обмен на Бэма Адебайо, Тайлера Хирроу и некоторых других игроков.

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