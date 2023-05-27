ESPN: «Милуоки Бакс» утвердил нового главного тренера

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» утвердило нового главного тренера, сообщает ESPN.

«Источники сообщают, что «Бакс» начинают работу над финансовыми условиями контракта с Эдрианом Гриффином. Ожидается, что соглашение, сделающее Гриффина новым главным тренером, будет заключено в ближайшее время», – написал в социальных сетях журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, в «Милуоки» ищут замену Майку Буденхольцеру, который был уволен после пяти сезонов в качестве главного тренера команды. «Бакс» рассматривают множество кандидатов, в том числе среди нескольких помощников, таких как работавший в команде Чарльз Ли, Кенни Аткинсон из «Голден Стэйт Уорриорз», Скотт Брукс из «Портленд Трэйл Блэйзерс», Эдриан Гриффин из «Торонто Рэпторс», Крис Куинн из «Майами Хит», Кевин Янг из «Финикс Санз». В число кандидатов также входит бывший главный тренер «Шарлотт Хорнетс» Джеймс Боррего.