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ESPN: «Милуоки Бакс» утвердил нового главного тренера

ESPN: «Милуоки Бакс» утвердил нового главного тренера
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Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» утвердило нового главного тренера, сообщает ESPN.

«Источники сообщают, что «Бакс» начинают работу над финансовыми условиями контракта с Эдрианом Гриффином. Ожидается, что соглашение, сделающее Гриффина новым главным тренером, будет заключено в ближайшее время», – написал в социальных сетях журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, в «Милуоки» ищут замену Майку Буденхольцеру, который был уволен после пяти сезонов в качестве главного тренера команды. «Бакс» рассматривают множество кандидатов, в том числе среди нескольких помощников, таких как работавший в команде Чарльз Ли, Кенни Аткинсон из «Голден Стэйт Уорриорз», Скотт Брукс из «Портленд Трэйл Блэйзерс», Эдриан Гриффин из «Торонто Рэпторс», Крис Куинн из «Майами Хит», Кевин Янг из «Финикс Санз». В число кандидатов также входит бывший главный тренер «Шарлотт Хорнетс» Джеймс Боррего.

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