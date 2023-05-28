Победный бросок Уайта под сирену продлил серию с «Майами» на седьмой матч

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся шестой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 104:103.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джейсон Тейтум. На его счету сегодня 31 очко, 10 подборов и четыре результативные передачи. Также хорошую игру в нападении показал лёгкий форвард Джейлен Браун. Он также оформил дабл-дабл: 26 очков, 10 подборов и два перехвата. Защитник Деррик Уайт под сирену забросил победный бросок.
Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 24 очками, 11 подборами и восемью ассистами. Замечательную игру показал Калеб Мартин: 21 очко и 15 подборов.
Счёт в серии — 3-3.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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