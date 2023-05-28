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Победный бросок Уайта под сирену продлил серию с «Майами» на седьмой матч

Победный бросок Уайта под сирену продлил серию с «Майами» на седьмой матч
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В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся шестой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 104:103.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джейсон Тейтум. На его счету сегодня 31 очко, 10 подборов и четыре результативные передачи. Также хорошую игру в нападении показал лёгкий форвард Джейлен Браун. Он также оформил дабл-дабл: 26 очков, 10 подборов и два перехвата. Защитник Деррик Уайт под сирену забросил победный бросок.

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 24 очками, 11 подборами и восемью ассистами. Замечательную игру показал Калеб Мартин: 21 очко и 15 подборов.

Счёт в серии — 3-3.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 6-й матч
28 мая 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
103 : 104
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Батлер - 24, Мартин - 21, Винсент - 15, Робинсон - 13, Адебайо - 11, Страс - 10, Лоури - 8, Зеллер - 1, Йович, Лав, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 26, Смарт - 21, Уайт - 11, Уильямс - 10, Хорфорд - 4, Уильямс - 1, Брогдон, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Мускала, Притчард, Хозер, Шампани
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