Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

28 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч.

«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» – 103:104, счёт в серии — 3-3.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джейсон Тейтум. На его счету сегодня 31 очко, 10 подборов и четыре результативные передачи. Также хорошую игру в нападении показал лёгкий форвард Джейлен Браун. Он также оформил дабл-дабл: 26 очков, 10 подборов и два перехвата. Защитник Деррик Уайт под сирену забросил победный бросок, вместе с этим броском Уайт набрал 11 очков и шесть передач.

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 24 очками, 11 подборами и восемью ассистами. Замечательную игру показал форвард Калеб Мартин: 21 очко и 15 подборов.