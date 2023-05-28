Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка
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28 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч.
«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» – 103:104, счёт в серии — 3-3.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джейсон Тейтум. На его счету сегодня 31 очко, 10 подборов и четыре результативные передачи. Также хорошую игру в нападении показал лёгкий форвард Джейлен Браун. Он также оформил дабл-дабл: 26 очков, 10 подборов и два перехвата. Защитник Деррик Уайт под сирену забросил победный бросок, вместе с этим броском Уайт набрал 11 очков и шесть передач.
Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 24 очками, 11 подборами и восемью ассистами. Замечательную игру показал форвард Калеб Мартин: 21 очко и 15 подборов.
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