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У мужской сборной по баскетболу началась подготовка к товарищеским матча против Беларуси

У мужской сборной по баскетболу началась подготовка к товарищеским матча против Беларуси
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В Новогорске начался тренировочный сбор мужской национальной команды по баскетболу. Сбор начался 27 мая и продлится до 11 июня.

Состав сборной:

Защитники

Михаил Беленицкий, «Пари Нижний Новгород»
Тимофей Герасимов, «Енисей»
Владислав Емченко, «Локомотив-Кубань»
Даниил Касаткин, МБА
Макар Коновалов, МБА
Самсон Руженцев, ЦСКА
Александр Щербенев, «Локомотив-Кубань»

Форварды

Максим Барашков, МБА
Филипп Гафуров, ЦСКА-2
Павел Земский, «Зенит-2»
Антон Квитковских, «Локомотив-Кубань»
Андрей Лопатин, МБА
Илья Платонов, «Самара»
Егор Сычков, «Локомотив-Кубань»
Александр Чадов, «Пари Нижний Новгород»

Центровые

Сергей Клюев, МБА
Артем Орешников, «Локомотив-Кубань»
Максим Савченко, МБА

9 и 11 июня ожидаются товарищеские матчи против сборной Беларуси.

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