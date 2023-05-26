Женские и мужские сборные России U16 переиграли китайцев на ежегодных играх

Сегодня, 26 мая, женская и мужская юношеские сборные по баскетболу досрочно победили в сериях со сборной Китая на IX Российско-китайских молодёжных играх.

Российские девушки всухую обыграли китаянок в серии со счётом 3-0 (47:45, 71:58, 71:55).

Российский юноши обыграли китайцев в серии со счётом 2-1 (73:75, 76:69, 74:58).

Турнир проводится в Чунцине (Китай) с 22 по 26 мая 2023 года. Золото разыгрывается в восьми видах спорта: бадминтон (юниоры, юниорки), баскетбол (юниоры, юниорки), волейбол (юниоры), гандбол (юниорки), спортивная борьба (юниоры, юниорки), плавание (юниоры, юниорки), футбол (юниорки), художественная гимнастика (юниорки).

В состав российской делегации вошли 158 спортсменов, 50 тренеров и специалистов.