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МБА сообщил, что Илья Платонов покинет команду

МБА сообщил, что Илья Платонов покинет команду
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Форвард Илья Платонов закончит выступление за ПБК МБА, сообщает официальный сайт клуба. Илья провёл в команде один сезон, в котором сыграл 34 матча, где в среднем набирал 6,6 очка, делал 4,4 подбора и 0,9 результативной передач.

Вместе с командой 24-летний баскетболист занял третье место в Кубке России.

МБА стал третьим клубом в профессиональной карьере баскетболиста. С 2018 по 2020 год Платонов играл за фарм-клуб «Локомотива-Кубань». Выступая на молодёжном уровне, он попал в символическую пятёрку «Финала Восьми» Единой молодёжной лиги ВТБ. После этого он провёл два года в «Нижнем Новгороде».

Илья выступал за сборную России до 20 лет на чемпионате Европы, а также принимал участие в расширенном просмотровом сборе кандидатов во взрослую команду.

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