Источник: Евгений Минченко перейдет в МБА
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Центровой «Автодора» Евгений Минченко в скором времени перейдёт в МБА, сообщает Telegram-канал «Перехват».
В этом сезоне 28-летний игрок выходил на паркет во всех 35 матчах, проводил в среднем по 18 минут и выдавал 8,1 очка, 4,3 подбора и 1,3 блокшота.
Минченко мог оказаться в МБА и раньше: если бы «Автодор» не попал в плей-офф, то центровой переехал бы в Москву еще в марте. Уже после окончания сезона столичная команда выиграла борьбу за Евгения у казанского УНИКСа, который очень хотел подписать игрока на следующий сезон.
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