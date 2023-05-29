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«Олимпиакос» сделал первое предложение Николе Милутинову, игрок находится в Греции

«Олимпиакос» сделал первое предложение Николе Милутинову, игрок находится в Греции
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«Олимпиакос» сделал своё первое предложение центровому московского ЦСКА Николе Милутинову, сообщает Eurohoops.

Греческий клуб предложил сербскому баскетболисту контракт на два года. Стороны продолжают переговоры, сделка ещё не заключена.

Милутинов сейчас находится в отпуске в Греции. Он провёл несколько дней в Афинах и встретился с некоторыми бывшими партнёрами по команде, в том числе с Александаром Везенковым и Георгиосом Принтезисом.

Нынешнее соглашение Николы с ЦСКА истекает в этом году.

Милутинов выступал за «Олимпиакос» в течение нескольких сезонов до перехода в ЦСКА, став одним из лидеров греческой команды.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Милутинов в среднем набирал 14,8 очка, совершал 8,5 подбора и отдавал 1,4 передачи. В полуфинальной серии турнира армейцы в минувшем сезоне проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (3-4 в серии). В матче за третье место красно-синие победили «Зенит» (4-1 в серии).

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