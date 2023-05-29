«Олимпиакос» сделал первое предложение Николе Милутинову, игрок находится в Греции

«Олимпиакос» сделал своё первое предложение центровому московского ЦСКА Николе Милутинову, сообщает Eurohoops.
Греческий клуб предложил сербскому баскетболисту контракт на два года. Стороны продолжают переговоры, сделка ещё не заключена.
Милутинов сейчас находится в отпуске в Греции. Он провёл несколько дней в Афинах и встретился с некоторыми бывшими партнёрами по команде, в том числе с Александаром Везенковым и Георгиосом Принтезисом.
Нынешнее соглашение Николы с ЦСКА истекает в этом году.
Милутинов выступал за «Олимпиакос» в течение нескольких сезонов до перехода в ЦСКА, став одним из лидеров греческой команды.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Милутинов в среднем набирал 14,8 очка, совершал 8,5 подбора и отдавал 1,4 передачи. В полуфинальной серии турнира армейцы в минувшем сезоне проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (3-4 в серии). В матче за третье место красно-синие победили «Зенит» (4-1 в серии).
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