Названы два клуба, заинтересованные в переходе Николы Милутинова

«Олимпиакос» проявляет заинтересованность в возвращении центрового московского ЦСКА Николы Милутинова. Об этом информирует Eurohoops.

Кроме того, сообщается о предметном интересе к Милутинову со стороны «Виртуса». Нынешнее соглашение Николы с ЦСКА истекает в этом году.

Милутинов выступал за «Олимпиакос» до перехода в ЦСКА в течение нескольких сезонов, став одним из лидеров греческой команды.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Милутинов в среднем набирал 14,8 очка, совершал 8,5 подбора и отдавал 1,4 передачи. В полуфинальной серии турнира армейцы в минувшем сезоне проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (3-4 в серии). В матче за третье место красно-синие победили «Зенит» (4-1 в серии).