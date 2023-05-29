Никола Йокич рассказал о том, как члены семьи поддерживают его

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал о семье, которая поддерживала его на протяжении всей жизни.

«Моя семья поддерживает меня на протяжении всей жизни. Мои мама и папа всегда поддерживали меня, особенно папа. Он всегда думал, что я могу достичь больших вершин», — сказал Йокич на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 25,5 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.

В прошедшем финале Западной конференции «Денвер» оказался сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4-0. В финале НБА «Наггетс» встретятся с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс».