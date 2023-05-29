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«Бостон» — «Майами»: текстовая онлайн-трансляция седьмого матча финала Востока

«Бостон» — «Майами»: текстовая онлайн-трансляция седьмого матча финала Востока
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В ночь с 29 на 30 мая в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» пройдёт решающий седьмой матч финала Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». На данный момент счёт в серии 3-3.

Игра начнётся в 3:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча «Бостон Селтикс» — «Майами Хит».

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 7-й матч
30 мая 2023, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в полуфинале «Бостон» в семи играх оказался сильнее «Филадельфии Сиксерс». «Майами» прошёл «Нью-Йорк Никс» в шести матчах.

Победителем Западной конференции стал «Денвер Наггетс», который в четырёх встречах обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

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