«Бостон» — «Майами»: текстовая онлайн-трансляция седьмого матча финала Востока

В ночь с 29 на 30 мая в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» пройдёт решающий седьмой матч финала Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». На данный момент счёт в серии 3-3.

Игра начнётся в 3:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча «Бостон Селтикс» — «Майами Хит».

Напомним, в полуфинале «Бостон» в семи играх оказался сильнее «Филадельфии Сиксерс». «Майами» прошёл «Нью-Йорк Никс» в шести матчах.

Победителем Западной конференции стал «Денвер Наггетс», который в четырёх встречах обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс».