Шакил О'Нил: Эмбииду нужно найти кого-то, кого он уважает и кто сможет сказать ему правду
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Член Зала славы, а ныне эксперт TNT Шакил О'Нил высказался по поводу центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.
«Вероятно, пришло время перемен. Джоэлу Эмбииду нужно найти кого-то, кого он уважает, и кого-то, кто мог бы сказать ему правду. Потому что правда в том, что он слишком большой и слишком талантливый, чтобы всё время исполнять такие броски, какие делает он», — приводит слова О'Нила Clutch Points.
Джоэл Эмбиид провёл в регулярном чемпионате 66 матчей, в которых набирал в среднем за игру 33,1 очка, совершал 10,2 подбора и отдавал 4,2 результативной передачи.
В плей-офф «Филадельфия» не смогла пробиться в полуфинал НБА, проиграв в четвертьфинале «Бостон Селтикс» — 3-4.
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