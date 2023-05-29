Шакил О'Нил: Эмбииду нужно найти кого-то, кого он уважает и кто сможет сказать ему правду

Член Зала славы, а ныне эксперт TNT Шакил О'Нил высказался по поводу центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Вероятно, пришло время перемен. Джоэлу Эмбииду нужно найти кого-то, кого он уважает, и кого-то, кто мог бы сказать ему правду. Потому что правда в том, что он слишком большой и слишком талантливый, чтобы всё время исполнять такие броски, какие делает он», — приводит слова О'Нила Clutch Points.

Джоэл Эмбиид провёл в регулярном чемпионате 66 матчей, в которых набирал в среднем за игру 33,1 очка, совершал 10,2 подбора и отдавал 4,2 результативной передачи.

В плей-офф «Филадельфия» не смогла пробиться в полуфинал НБА, проиграв в четвертьфинале «Бостон Селтикс» — 3-4.