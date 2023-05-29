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Лучшие моменты Джимми Батлера в серии с «Бостоном». Видео

Национальная баскетбольная ассоциация разместила видео, в котором показала подборку лучших моментов с участием лидера «Майами Хит» Джимми Батлера в финальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (3-3).

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в 16 играх, в среднем набирая 28,5 очка, делая семь подборов и 5,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,8, трёхочковых — 34,6.

Напомним, самым результативным игроком шестой встречи стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, 12 подборов и пять результативных передач. Хорошую игру в нападении показал и лёгкий форвард Джейлен Браун. Он тоже оформил дабл-дабл: 26 очков, 10 подборов и два перехвата.

Джимми Батлер отметился 24 очками, 11 подборами и восемью передачами. Замечательную игру показал Калеб Мартин: у него 21 очко и 15 подборов.