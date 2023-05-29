Стал известен главный кандидат на должность нового тренера «Енисея»
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Сербский специалист Йовица Арсич станет новым главным тренером баскетбольного клуба «Енисей», сообщает в социальных сетях канал «Свободный агент». На этом посту он сменит хорвата Дражена Анзуловича.
Йовице Арсичу 54 года. За свою карьеру игрока серб трижды становился чемпионом Болгарии и один раз выигрывал Кубок Болгарии. В 2001 году Арсич вошёл в тренерский штаб Светислава Пешича на победном для Югославии Евробаскете.
Напомним, в минувшем сезоне «Енисей» занял десятое место в предварительном турнире Единой лиги ВТБ, набрав 28 очков за 22 игры. На групповом этапе красноярский клуб занял третье в группе «Б» и не смог отобраться в плей-офф. Победителем турнира в сезоне-2022/2023 стал казанский УНИКС.
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