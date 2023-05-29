Новак Джокович: Йокич — лучший баскетболист мира, он невероятен

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», легендарный сербский теннисист Новак Джокович высказался о звёздном игроке клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» соотечественнике Николе Йокиче.

«Джокер! Полчаса назад я смотрел НБА в социальных сетях. Показали один из его данков с одной ноги над Энтони Дэвисом и Леброном. Это невероятно. Он MVP сезона для меня.

Смог бы я прыгнуть выше него? Нет. Не думаю, что кто-то способен делать то, что делает он сейчас. Без сомнений, он лучший баскетболист мира. Я болею за него, он невероятен, гордость Сербии. Надеюсь, что он завоюет первый титул», – цитирует Джоковича Telegraf.

В прошедшем финале Западной конференции «Денвер» оказался сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4-0. В финале НБА «Наггетс» встретятся с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс».