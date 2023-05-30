28 очков Батлера вывели «Майами» в финал плей-офф НБА

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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 14 очков, 11 подборов и четыре результативные передачи. Помимо Джейсона, двое игроков «Бостона» набрали более 14 очков: Джейлен Браун (19) и Деррик Уайт (18).

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также набрал шесть ассистов. Форвард Калеб Мартин добавил 26 очков и 10 подборов.

Счёт в серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.