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28 очков Батлера вывели «Майами» в финал плей-офф НБА

28 очков Батлера вывели «Майами» в финал плей-офф НБА
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 14 очков, 11 подборов и четыре результативные передачи. Помимо Джейсона, двое игроков «Бостона» набрали более 14 очков: Джейлен Браун (19) и Деррик Уайт (18).

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также набрал шесть ассистов. Форвард Калеб Мартин добавил 26 очков и 10 подборов.

Счёт в серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 7-й матч
30 мая 2023, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
84 : 103
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Браун - 19, Уайт - 18, Тейтум - 14, Смарт - 9, Уильямс - 8, Хорфорд - 8, Мускала - 3, Уильямс - 3, Хозер - 2, Брогдон, Галлинари, Гриффин, Корнет, Притчард, Шампани
Майами Хит: Батлер - 28, Мартин - 26, Адебайо - 12, Винсент - 10, Робинсон - 10, Страс - 8, Лоури - 7, Хайсмит - 2, Зеллер, Йович, Лав, Оладипо, Хаслем, Хироу, Юртсевен

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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