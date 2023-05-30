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Стали известны итоги голосования за MVP финала Восточной конференции

Стали известны итоги голосования за MVP финала Восточной конференции
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

По итогам встречи был выбран лучший игрок финала Восточной конференции. Им стал американский баскетболист «Майами» Джимми Батлер. Ему вручили награду MVP после матча.

В сети появилось фото с итогами голосования за лучшего игрока финала. За Батлера проголосовало большинство – пять экспертов. Калебу Мартину отдали свой голос только четыре человека.

Фото: NBA Retweet

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также набрал шесть ассистов.

Счёт в серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

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