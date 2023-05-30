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«3%». Калеб Мартин опубликовал пост после прохода «Майами» в финал НБА

«3%». Калеб Мартин опубликовал пост после прохода «Майами» в финал НБА
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Лёгкий форвард «Майами Хит» Калеб Мартин опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высмеял прогноз экспертов на финал Восточной конференции.

Напомним, перед началом серии с «Бостон Селтикс», шансы на проход «Хит» в финал НБА был всего 3 процента.

«3%», — написал Мартин.

Как прошёл матч «Бостон» — «Майами»:
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

По итогам встречи был выбран лучший игрок финала Восточной конференции. Им стал американский баскетболист «Майами» Джимми Батлер, которому вручили награду MVP после матча. На эту же награду претендовал и Калеб Мартин.

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