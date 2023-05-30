ЦСКА опубликовал пост, посвящённый уходу Николы Милутинова из клуба

ПБК ЦСКА на своём официальном сайте опубликовал пост, который был посвящён уходу Николы Милутинова из клуба.
«Спасибо, Нико!
По завершении срока контракта нашу команду покидает центровой Никола Милутинов.
К огорчению всех болельщиков ЦСКА, трехлетний путь сербского «большого» в нашей команде подошел к концу.
Этот путь был славным, но непростым. Его первый сезон оборвала травма, из-за которой Нико не смог помочь в «Финале четырех» Евролиги и плей-офф Лиги ВТБ, во втором российские клубы отстранили от концовки сезона Евролиги, и перестроенные армейцы уступили «Зениту» в седьмом матче финала, третий снова принес травму на решающей стадии – возможно, именно полностью здорового Милутинова не хватило для попадания в «золотую» серию. Так или иначе, Никола сделал все возможное, чтобы помогать команде. Шутка ли: свой период в ЦСКА он заканчивает самым полезным игроком в истории клуба – 22,2 рейтинговых очка за матч!
Всего в красно-синей форме Милутинов провел 119 матчей, в которых набирал 12,2 очка (при 65,4% двухочковых и 78,9% штрафных), делал 8,6 подбора, 1,3 передачи и 0,6 блок-шота. У него в коллекции полный комплект медалей Единой лиги ВТБ. На его счету два потрясающих рекорда по подборам в нападении в одном матче – в Евролиге (16, против миланской «Олимпии», 30.12.2020) и в Лиге ВТБ (11, против «Нижнего Новгорода», 22.04.2022). Он стал самым полезным игроком прошедшего сезона Лиги ВТБ, по ходу которого обновил рекорд по количеству дабл-даблов за карьеру в турнире (31).
В сезоне-2021/22 Милутинов признан лучшим игроком ЦСКА по мнению болельщиков, в нынешнем сезоне он также стал лидером по результатам ежемесячных голосований», — говорится в заявлении ЦСКА.
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