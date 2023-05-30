Александр Петенёв продлил контракт с «Автодором»
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Баскетбольный клуб «Автодор» и защитник Александр Петенёв заключили новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2024/2025.
В прошедшем чемпионате Единой лиги ВТБ он провёл 31 матч со средней статистикой 3,6 очка, 2,4 подбора и 0,8 передачи за 15:41 минуты игрового времени.
«Очень рад, что остался в Саратове. С городом меня связывает многое, семь лет — это немало времени. Поэтому благодарен клубу, а именно Владимиру Евстафьевичу Родионову за доверие и веру в меня. Безумно жду нового сезона, чтобы увидеться на площадке с преданными болельщиками «Автодора». Очень надеюсь и верю, что этот сезон станет для нас продуктивным и ярким», — приводит слова Петенёва пресс-служба клуба.
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