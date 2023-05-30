Джимми Батлер объяснил, как «Майами» смог собраться после трёх поражений подряд
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер ответил на вопрос о том, за счёт чего его команде удалось собраться после трёх поражений подряд от «Бостон Селтикс», выиграть решающий матч и выйти в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Три поражения подряд – это не часть культуры «Хит», о которой мы любим говорить, потому что мы не играем на поражение и не хотим проигрывать. Там против нас была невероятная команда. Просто наши тренеры собрали команду, где игрок может заменить своего партнёра, у которого не получается игры, и сделать это на самом высоком уровне», — сказал Батлер на пресс-конференции.
В ночь на 30 мая «Майами» выиграл со счётом 103:84 у «Бостон Селтикс» и вышел в финал НБА, где сразится с «Денвер Наггетс».
Как прошёл матч «Бостон» — «Майами»:
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