Пашутин: Ильницкий поможет команде и добавит опыта

Главный тренер БК «Парма-Пари» Евгений Пашутин прокомментировал подписание контракта с новичком команды Станиславом Ильницким, который ранее выступал за казанский УНИКС.
«Станислав — универсальный игрок, способный выступать на третьей и четвёртой позициях. Очень хорош на подборах, отличается своей цепкой игрой в защите, а в нападении стабильностью. Имеет большой опыт выступлений и в свои 29 лет находится в лучшей баскетбольной форме. Думаю, что Станислав очень поможет нам в построениях в защите, добавит опыта на паркете и вне его. Очень рады, что он присоединился к БК «Парма-Пари», — приводит слова Пашутина пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Ильницкий стал победителем турнира в составе УНИКСа. В составе «Химок» в 2015 году Ильницкий стал победителем Еврокубка, а в 2018 году стал обладателем Кубка России, выступая за «Локомотив-Кубань».
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