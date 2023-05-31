Джейсон Тейтум прокомментировал три домашних поражения «Бостона» в серии с «Майами»

Звёздный форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал очередное домашнее поражение команды.
«Бостон» проиграл в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф с «Майами Хит» и не вышел в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Майами» победил в серии со счётом 4-3, при этом выиграв три гостевые встречи у «Селтикс».
«Играть дома совсем не сложно. Мы не очень хорошо провели первые две домашние игры в этой серии, а они выглядели неплохо. «Майами» сыграл бы здорово, мы — нет. Но ведь мы не хотели, чтобы всё складывалось именно так. Это не просто так называется преимуществом домашней площадки. Играть дома несложно, у нас отличные болельщики. Мне хотелось бы, чтобы исход домашних игр был для нас другим», — сказал Тейтум на пресс-конференции после матча.
- 31 мая 2023
-
00:09
- 30 мая 2023
-
23:20
-
22:34
-
21:54
-
21:10
-
20:28
-
19:59
-
19:31
-
18:45
-
18:08
-
17:31
-
16:56
-
16:51
-
16:23
-
15:47
-
15:36
-
14:48
-
14:00
-
13:44
-
13:08
-
13:03
-
12:31
-
12:08
-
11:34
-
10:59
-
10:35
-
10:25
-
10:02
-
09:49
-
09:29
-
09:00
-
07:55
-
07:16
-
06:35
-
06:03