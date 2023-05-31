Джейсон Тейтум прокомментировал три домашних поражения «Бостона» в серии с «Майами»

Звёздный форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал очередное домашнее поражение команды.

«Бостон» проиграл в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф с «Майами Хит» и не вышел в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Майами» победил в серии со счётом 4-3, при этом выиграв три гостевые встречи у «Селтикс».

«Играть дома совсем не сложно. Мы не очень хорошо провели первые две домашние игры в этой серии, а они выглядели неплохо. «Майами» сыграл бы здорово, мы — нет. Но ведь мы не хотели, чтобы всё складывалось именно так. Это не просто так называется преимуществом домашней площадки. Играть дома несложно, у нас отличные болельщики. Мне хотелось бы, чтобы исход домашних игр был для нас другим», — сказал Тейтум на пресс-конференции после матча.