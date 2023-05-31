«Сакраменто» сможет подписать контракт с Везенковым только после драфта НБА

«Сакраменто Кингз» возобновят переговоры о контракте с 27-летним форвардом «Олимпиакоса» Александаром Везенковым в ближайшие недели, сообщает The Sacramento Bee. Однако они получат возможность подписать контракт с самым ценным игроком Евролиги минувшего сезона только после драфта НБА 22 июня.
Согласно коллективному договору лиги и Национальной ассоциации баскетболистов, команды не могут начинать переговоры с задрафтованными игроками прошлых лет до окончания нынешнего драфта. В 2017 году Везенкова задрафтовали «Бруклин Нетс» под общим 57-м номером. Затем права на игрока сборной Болгарии получили «Кливленд Кавальерс», а прошлым летом достались «Сакраменто».
За выкуп игрока клубом НБА «Олимпиакос» должен получить $ 1–1,5 млн, а предложение Везенкову по зарплате может составить $ 3–4 млн.
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