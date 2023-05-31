Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Боб Майерс назвал сложности своего ухода из «Голден Стэйт»

Боб Майерс назвал сложности своего ухода из «Голден Стэйт»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс генеральный менеджер Боб Майерс высказался о самом сложном при принятии решения покинуть «Голден Стэйт Уорриорз».

«Ну, самое сложное в том, что я люблю людей на своей работе, и мне не удастся видеться с ними так часто. Я не смогу помочь им настолько, насколько смогу. Это непростая вещь. Но я также знаю, что они заслуживают той части меня, которую я должен быть в состоянии отдать, но это будут люди», – сказал Майерс на пресс-конференци.

Боб Майерс работал в «Уорриорз» на протяжении девяти последних сезонов, в течение которых команда четырежды становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а сам Майерс дважды признавался лучшим руководителем.

Уроки истории по НБА на «Чемпионате»:
Уроки истории. Неудачный поход Райли с «Нью-Йорком» и клубные достижения Абдул-Джаббара
Истории
Уроки истории. Неудачный поход Райли с «Нью-Йорком» и клубные достижения Абдул-Джаббара

Контракт Майерса с «Уорриорз» истекает в конце июня. Он отклонил предложение клуба о новом соглашении, которое сделало бы его одним из самых высокооплачиваемых руководителей в лиге.

Проверь свои знания по разделу:
Финансовые потери Леброна и трансферные цели «Лейкерс». Что из этого вы помните?
Тест
Финансовые потери Леброна и трансферные цели «Лейкерс». Что из этого вы помните?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023