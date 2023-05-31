Боб Майерс назвал сложности своего ухода из «Голден Стэйт»

Экс генеральный менеджер Боб Майерс высказался о самом сложном при принятии решения покинуть «Голден Стэйт Уорриорз».
«Ну, самое сложное в том, что я люблю людей на своей работе, и мне не удастся видеться с ними так часто. Я не смогу помочь им настолько, насколько смогу. Это непростая вещь. Но я также знаю, что они заслуживают той части меня, которую я должен быть в состоянии отдать, но это будут люди», – сказал Майерс на пресс-конференци.
Боб Майерс работал в «Уорриорз» на протяжении девяти последних сезонов, в течение которых команда четырежды становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а сам Майерс дважды признавался лучшим руководителем.
Контракт Майерса с «Уорриорз» истекает в конце июня. Он отклонил предложение клуба о новом соглашении, которое сделало бы его одним из самых высокооплачиваемых руководителей в лиге.
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