Ван Ганди: Споэльстра — лучший тренер в истории «Майами Хит»
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Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди высказался по поводу главного тренера «Майами Хит» Эрика Споэльстры.
«Он находится в невероятной ситуации, на которую мало кто способен. Он лучший тренер в истории «Майами Хит», безусловно. Я восхищён тем, чего он смог достичь.
То, что сделал Эрик Споэльстра, пройдя через взлёты и падения будучи последовательным как лидер, как работник, как мотиватор, вдохновляет любого в спорте, не только в баскетболе. Недооценивать его — это преступление. Я рад, что он снова в финале и признан лучшим в своём деле», — приводит слова ван Ганди Heat Nation.
Напомним, в нынешнем сезоне «Хит» вышли в финал НБА, где встретятся с «Денвер Наггетс».
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