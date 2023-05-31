Калеб Мартин: работа ещё не окончена
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Лёгкий форвард «Майами Хит» Калеб Мартин высказался по поводу предстоящего финала Национальной баскетбольной лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Денвер Наггетс».
«Как бы я ни был счастлив в этот момент… работа ещё не окончена», — сказал Калеб на пресс-конференции.
В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.
«Майами Хит». История успеха:
По итогам встречи был выбран лучший игрок финала Восточной конференции. Им стал американский баскетболист «Майами» Джимми Батлер, которому вручили награду MVP после матча. На эту награду претендовал и Калеб Мартин.
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