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Калеб Мартин: работа ещё не окончена

Калеб Мартин: работа ещё не окончена
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Лёгкий форвард «Майами Хит» Калеб Мартин высказался по поводу предстоящего финала Национальной баскетбольной лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Денвер Наггетс».

«Как бы я ни был счастлив в этот момент… работа ещё не окончена», — сказал Калеб на пресс-конференции.

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

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По итогам встречи был выбран лучший игрок финала Восточной конференции. Им стал американский баскетболист «Майами» Джимми Батлер, которому вручили награду MVP после матча. На эту награду претендовал и Калеб Мартин.

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