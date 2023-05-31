«Локомотив-Кубань» намерен сделать ставку на своих воспитанников

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о стратегии развития команды.
«Наша долгосрочная стратегия — делать ставку на ребят, которые выросли в мастеров высокого уровня в нашей системе. Статистика в плей-офф подтверждает эту ставку. Россияне в составе «Локо» в полуфинале с ЦСКА проводили на паркете больше времени, чем легионеры — 52%. Думаю, в следующем сезоне этот процент должен ещё увеличиться.
С появлением молодёжного тренировочного центра ожидаем ещё большую отдачу от тренеров и системы резерва. В ближайшие пять лет планируем значительно уменьшить количество легионеров, не потеряв при этом в качестве и результатах.
Всегда хочется, чтобы бюджет был больше, но нашего бюджета достаточно для успешного выступления в следующем сезоне», — приводит слова Ведищева телеграм-канал «Перехват».
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