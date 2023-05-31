Джефф Грин высказался по поводу предстоящего финала с «Майами»
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Форвард «Денвер Наггетс» Джефф Грин ответил на вопрос одного из журналистов, поможет ли ему опыт игры в финале НБА в предстоящей серии с «Майами Хит».
«И да, и нет. Во время финала ты находишься в моменте. Что касается меня, то я как будто застрял в моменте, слишком много думал, вместо того, чтобы наслаждаться игрой. Поэтому мне трудно сказать, что я могу перенести тот опыт на предстоящую серию. Нужно просто сосредоточиться и быть готовым к игре», — сказал Грин на пресс-конференции.
«Майами Хит». История успеха:
Напомним, «Наггетс» победили «Лейкерс» со счётом 4-0. Лучшим игроком по итогам серии стал сербский центровой Никола Йокич, получивший награду имени Мэджика Джонсона. В параллельной серии «Майами» оказался сильнее «Бостон Селтикс» в семи матчах.
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