Джефф Грин: «Майами Хит» создал культуру, я их очень уважаю
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Форвард «Денвер Наггетс» Джефф Грин высказался по поводу «Майами Хит», с которым им предстоит встретиться в финале НБА.
«Большое уважение «Майами Хит». Они создали культуру. Это их путь. Это работает. Они создали нечто, что приносит им пользу, что позволяет им снова и снова попадать туда, куда не попадали многие команды. Большое уважение к ним. Большое уважение Споэльстре.
Слова Грина о предстоящем финале:
Он вселяет в своих парней уверенность в том, что они выйдут на площадку и будут действовать независимо от того, кто на ней находится, и, очевидно, Пэт Райли есть Пэт Райли. Он делает своё дело в этой лиге уже очень-очень давно. Вы должны оказывать уважение тому, кто его заслуживает», — сказал Грин на пресс-конференции.
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