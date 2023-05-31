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Джефф Грин: «Майами Хит» создал культуру, я их очень уважаю

Джефф Грин: «Майами Хит» создал культуру, я их очень уважаю
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Форвард «Денвер Наггетс» Джефф Грин высказался по поводу «Майами Хит», с которым им предстоит встретиться в финале НБА.

«Большое уважение «Майами Хит». Они создали культуру. Это их путь. Это работает. Они создали нечто, что приносит им пользу, что позволяет им снова и снова попадать туда, куда не попадали многие команды. Большое уважение к ним. Большое уважение Споэльстре.

Слова Грина о предстоящем финале:
Джефф Грин высказался по поводу предстоящего финала с «Майами»

Он вселяет в своих парней уверенность в том, что они выйдут на площадку и будут действовать независимо от того, кто на ней находится, и, очевидно, Пэт Райли есть Пэт Райли. Он делает своё дело в этой лиге уже очень-очень давно. Вы должны оказывать уважение тому, кто его заслуживает», — сказал Грин на пресс-конференции.

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