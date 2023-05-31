«Они играют бесстрашно». Аарон Гордон высказался о «Майами»

Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон высказался по поводу «Майами Хит», с которым им предстоит встретиться в финале НБА.
«Они сражаются. Они бьются. Они не сдаются. Они играют бесстрашно. Они дисциплинированны. Их отлично подготавливают к играм… Мы не смотрим на историю каждого из этих парней. Все они знают своё дело, и мы это уважаем», — приводит слова Гордона Hoop Central.
Напомним, «Наггетс» победили «Лейкерс» со счётом 4-0. Лучшим игроком по итогам серии стал сербский центровой Никола Йокич, получивший награду имени Мэджика Джонсона.
В ночь на 30 мая в седьмой игре финала Восточной конференции «Майами» выиграл со счётом 103:84 у «Бостон Селтикс» и вышел в финал НБА. По итогам встречи был выбран лучший игрок финала Восточной конференции. Им стал американский баскетболист «Майами» Джимми Батлер. Ему вручили награду MVP после матча.
- 31 мая 2023
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