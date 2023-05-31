The Athletic: «Детройт» готовится предложить Монти Уильямсу около $ 10 млн за сезон

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» готовится сделать повторное предложение американскому специалисту Монти Уильямсу, ранее возглавлявшему «Финикс Санз», сообщает издание The Athletic.

По информации ресурса, зарплата Уильямса в случае заключения сделки составит около $ 10 млн за сезон, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в лиге.

Если Уильямс откажется и переговоры зайдут в тупик, то главным кандидатом станет заместитель главного тренера «Милуоки Бакс» Чарльз Ли.

Напомним, в минувшем сезоне «Санз» закончили сезон в первом раунде, разгромно проиграв «Даллас Маверикс» в седьмом матче серии. В нынешнем году «Финикс» вылетел на стадии второго раунда, уступив в серии «Денверу» со счётом 2-4.