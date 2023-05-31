The Athletic: «Детройт» готовится предложить Монти Уильямсу около $ 10 млн за сезон
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» готовится сделать повторное предложение американскому специалисту Монти Уильямсу, ранее возглавлявшему «Финикс Санз», сообщает издание The Athletic.
По информации ресурса, зарплата Уильямса в случае заключения сделки составит около $ 10 млн за сезон, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в лиге.
Если Уильямс откажется и переговоры зайдут в тупик, то главным кандидатом станет заместитель главного тренера «Милуоки Бакс» Чарльз Ли.
Напомним, в минувшем сезоне «Санз» закончили сезон в первом раунде, разгромно проиграв «Даллас Маверикс» в седьмом матче серии. В нынешнем году «Финикс» вылетел на стадии второго раунда, уступив в серии «Денверу» со счётом 2-4.
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