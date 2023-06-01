Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен игрок, который может заменить Хардена в случае ухода из «Филадельфии»

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» рассматривает разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Фреда Ванвлита в качестве возможной замены Джеймса Хардена в том случае, если последний примет решение покинуть команду, сообщает издание Clutch Points.

Напомним, ранее стало известно, что руководство клуба не настроено предлагать Хардену максимальный контракт на четыре года, сумма которого составляет $ 210,1 млн. Ожидается, что американец не воспользуется опцией игрока на сезон-2023/2024.

Фреду Ванвлиту 29 лет. Игрок выступает за «Торонто Рэпторс» с 2016 года и является чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации 2019 года.

Ранее Пол Джордж назвал игрока «Хьюстона», которому переход Хардена может не пойти на пользу.