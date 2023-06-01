Бывший генеральный менеджер «Миннесоты» сравнил Йокича с парой Таунс-Уиггинс
Поделиться
Генеральный менеджер «Денвер Наггетс» Келвин Бут сравнил звёздного центрового Николу Йокича с дуэтом Эндрю Уиггинса и Карла-Энтони Таунса времён «Миннесоты Тимбервулвз».
«Я пришёл [в «Денвер Наггетс»] из «Миннесоты» и думал о положительных сторонах Эндрю Уиггинса и Карла-Энтони Таунса. Думал, что эти парни действительно талантливы, и мы определённо добьёмся успеха с ними. Но посмотрев один раз на Николой в деле, я подумал про себя: «Чувак, он лучше тех парней», — сказал функционер в подкасте #thisleague UNCUT с Марком Стайном.
Завтра, 2 июня в 03:30 по мск, пройдёт первый матч финальной серии между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». Этот финал для «Денвера» станет первым в истории всей организации.
Йокич, Йокич и ещё раз Йокич
Комментарии
- 1 июня 2023
-
07:54
-
07:36
-
07:00
-
06:51
-
06:39
-
06:10
-
05:30
-
04:57
-
03:11
-
01:07
-
00:30
- 31 мая 2023
-
23:25
-
21:55
-
20:58
-
20:08
-
19:09
-
18:04
-
16:49
-
16:12
-
16:09
-
15:59
-
15:34
-
15:14
-
15:07
-
14:20
-
14:15
-
13:47
-
13:36
-
12:56
-
12:34
-
12:00
-
11:56
-
11:16
-
11:10
-
10:55
Партнерский контент