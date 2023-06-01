Бывший генеральный менеджер «Миннесоты» сравнил Йокича с парой Таунс-Уиггинс

Генеральный менеджер «Денвер Наггетс» Келвин Бут сравнил звёздного центрового Николу Йокича с дуэтом Эндрю Уиггинса и Карла-Энтони Таунса времён «Миннесоты Тимбервулвз».

«Я пришёл [в «Денвер Наггетс»] из «Миннесоты» и думал о положительных сторонах Эндрю Уиггинса и Карла-Энтони Таунса. Думал, что эти парни действительно талантливы, и мы определённо добьёмся успеха с ними. Но посмотрев один раз на Николой в деле, я подумал про себя: «Чувак, он лучше тех парней», — сказал функционер в подкасте #thisleague UNCUT с Марком Стайном.

Завтра, 2 июня в 03:30 по мск, пройдёт первый матч финальной серии между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». Этот финал для «Денвера» станет первым в истории всей организации.