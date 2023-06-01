Уильямс назвал наставника клуба НБА, который войдёт в топ-5 величайших тренеров в истории

Бывший игрок НБА Джей Уильямс высказал мнение, что наставник «Майами Хит» Эрик Споэльстра войдёт в пятёрку величайших тренеров в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Если Эрик Споэльстра сможет справиться с этой непростой задачей в финале, хотя даже если у него это не получится, как мне кажется, он всё равно войдёт в пятёрку величайших тренеров в истории НБА», — сказал Уильямс в эфире Get Up.

Напомним, в финальной серии НБА «Майами» сыграет с «Денвер Наггетс». Первый матч состоится 2 июня и начнётся в 3:30 по московскому времени. В финальной серии Восточной конференции НБА «Хит» прошли «Бостон Селтикс» (4-3). Игроки «Денвера» в финале Запада обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0).

Болельщики преждевременно начали праздновать победу «Майами»: