Уильямс назвал игрока, опекать которого сложнее, чем Леброна и Дюранта в этом сезоне НБА
Поделиться
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Уильямс высказал мнение, что в нынешнем сезоне НБА играть в защите против лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера сложнее, чем против Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» или Кевина Дюранта из «Голден Стэйт Уорриорз».
«В этом году это действительно так. Тут не может быть никаких сомнений», — сказал Уильямс в эфире First Take.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер принял участие в 83 матчах, в которых в среднем набирал 24,1 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 5,4 передачи. «Хит», напомним, вышли в финал НБА, где сыграют с «Денвер Наггетс».
Дуэйн Уэйд – Джимми Батлеру: могу ли я взять у тебя автограф?
Комментарии
- 1 июня 2023
-
23:07
-
22:42
-
21:57
-
21:45
-
21:04
-
20:11
-
20:00
-
18:47
-
17:56
-
17:41
-
16:17
-
16:08
-
16:05
-
15:31
-
15:15
-
15:13
-
14:57
-
14:45
-
14:08
-
13:27
-
13:09
-
12:59
-
12:20
-
11:40
-
11:29
-
11:18
-
10:53
-
10:23
-
09:44
-
09:21
-
09:20
-
09:00
-
08:55
-
08:51
-
08:40
Партнерский контент