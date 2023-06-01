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Уильямс назвал игрока, опекать которого сложнее, чем Леброна и Дюранта в этом сезоне НБА

Уильямс назвал игрока, опекать которого сложнее, чем Леброна и Дюранта в этом сезоне НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Уильямс высказал мнение, что в нынешнем сезоне НБА играть в защите против лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера сложнее, чем против Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» или Кевина Дюранта из «Голден Стэйт Уорриорз».

«В этом году это действительно так. Тут не может быть никаких сомнений», — сказал Уильямс в эфире First Take.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер принял участие в 83 матчах, в которых в среднем набирал 24,1 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 5,4 передачи. «Хит», напомним, вышли в финал НБА, где сыграют с «Денвер Наггетс».

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