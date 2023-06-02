Форвард «Денвера»: Йокич уничтожил Дэвиса в прошлом раунде

Лёгкий форвард баскетбольного клуба «Денвер Наггетс» Брюс Браун высказался на тему игры своего партнёра по команде Николы Йокича против звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.
«Йокич уничтожил Энтони Дэвиса в прошлом раунде. Он забрасывает мячи с такой лёгкостью, кто бы против него ни защищался. Йокич просто разрушил сопротивление Дэвиса. Он не знал, что делать», – приводит слова Брауна портал Lakers Daily.
Напомним, «Денвер Наггетс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-0 в серии. Йокич вошёл в топ-3 по результативности в каждом из матчей.
Первый матч финальной серии НБА между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» состоится сегодня, 2 июня, и начнётся в 3:30 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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