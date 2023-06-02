Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Майами» в первом финальном матче плей-офф

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:93.

Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 27 очков, 10 подборов и 14 результативных передач. Также отличную игру провёл канадский разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе 26 очков, 10 передач и шесть подборов.

Американский центровой гостей Бэм Адебайо оформил дабл-дабл: 26 очков, 13 подборов и пять передач. Также стоит выделить нигерийского разыгрывающего «Майами» Гэйба Винсента. Он набрал 19 очков, совершил два подбора и отдал пять передач.

Счёт в серии — 1-0 в пользу «Наггетс».

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