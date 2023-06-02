Новый президент «Вашингтона» начал набирать новый персонал

Глава «Вашингтон Уизардс» Майкл Уингер отдал важную должность бывшему президенту по баскетбольным операциям «Атланты Хоукс» Трэвису Шлэнку. Шлэнк отныне будет главным вице-президентом клуба по подбору игроков, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Майкл продолжает заниматься поисками нового генерального менеджера.
Уингер в прошлом месяце покинул должность генерального менеджера «Лос-Анджелес Клипперс» и стал президентом компании Monumental Basketball, которая позволяет ему управлять «Вашингтоном».
Функционер работал в «Клипперс» с 2017 года и помогал выстраивать новый облик команды при владельце Стиве Баллмере. Именно в эту эпоху в команду перешли звёзды НБА Кавай Леонард и Пол Джордж. В итоге в сезоне-2020/2021 команде удалось впервые в истории достичь финала Западной конференции.
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