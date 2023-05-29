Источник: «Вашингтон» намерен значительно улучшить состав в межсезонье

Руководство «Вашингтон Уизардс» с приходом нового президента Майкла Уингера в предстоящем межсезонье намерено агрессивно действовать на рынке свободных агентов. Об этом сообщает инсайдер Марк Стайн.

Также отмечается, что «Вашингтон» может рассмотреть вариант с продлением контрактов с лёгким форвардом Кайлом Кузмой и тяжёлым форвардом Кристапсом Порзингисом. Со стороны «Уизардс» на рынок свободных агентов также выйдут разыгрывающий Кендрик Нанн и тяжёлый форвард Тадж Гибсон.

Напомним, Уингер работал в «Клипперс» с 2017 года и помогал выстраивать новый облик команды при владельце Стиве Баллмере. Именно в эту эпоху в команду перешли звёзды НБА Кавай Леонард и Пол Джордж. В итоге в сезоне-2020/2021 команде удалось достичь первого в истории финала Западной конференции.