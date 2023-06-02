Сколько очков наберёт Джамал Маррей во втором матче серии с «Майами»?

Разыгрывающий, один из лидеров «Денвер Наггетс» Джамал Маррей в первом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (104:93, 1-0 в серии) отметился 26 очками (11 из 22 с игры, два из семи — трёхочковые), 10 результативными передачами и шестью подборами.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и указать количество очков баскетболиста во второй игре серии.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 26-летний Маррей принял участие в 16 встречах, набирая в среднем 27,6 очка, 6,4 передачи и 5,5 подбора при реализации бросков с игры 48,1%, трёхочковых — 39,2%.

Второй матч «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» состоится 5 июня. Начало — в 3:30 по мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу подопечных Майка Мэлоуна.