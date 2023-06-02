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Фрэнк Вогель станет новым главным тренером «Финикс Санз»

Фрэнк Вогель станет новым главным тренером «Финикс Санз»
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Бывший главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель возглавит «Финикс Санз», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

По информации источника, стороны уже начали обсуждение деталей контракта. Соглашение будет рассчитано на пять лет и $ 31 млн.

Напомним, Фрэнк Вогель приводил «Лос-Анджелес Лейкерс» к победе в Национальной баскетбольной лиге (НБА) в 2020 году. В прошлом сезоне он был отправлен в отставку по причине неудовлетворительных результатов — «Лейкерс» не смогли выйти в плей-офф. Также Вогель возглавлял «Индиану Пэйсерс» и «Орландо Мэджик».

В «Финиксе» он займёт место Монти Уильямса, который был уволен после того, как команда вылетела во втором раунде плей-офф НБА в нынешнем сезоне, проиграв в серии «Денвер Наггетс» — 2-4.

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