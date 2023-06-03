Зураб Саканделидзе, Яо Мин и ещё 10 игроков и тренеров будут включены в Зал славы ФИБА

Международная федерация баскетбола на своём официальном сайте объявила имена 12 игроков и тренеров, которые войдут в Зал славы ФИБА. Среди них победитель ОИ-1972, чемпион мира-1967, четырёхкратный чемпион Европы в составе сборной СССР грузин Зураб Саканделидзе, китаец Яо Мин, японка Юко Ога, американка Катрина Макклейн, филиппинец Карлос Лойсага, австралийка Пенни Тэйлор, испанка Амайя Вальдеморо, анголец Анжело Викториано, бразилец Вламир Маркес, индонезиец Сонни Хендраван. Как тренеры в него попадут итальянец Алессандро Гамба и француженка Валери Гарнье. Саканделидзе и Лойсага будут включены в Зал славы ФИБА посмертно.

Церемония состоится 23 августа в Маниле. Через два после нее стартует мужской чемпионат мира по баскетболу, который принимают Филиппины, Индонезия и Япония. Турнир продлится до 10 сентября.