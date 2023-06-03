Монти Уильямс — о назначении в «Детройт»: ещё неделю назад я не был уверен в своём будущем
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Новый главный тренер «Детройт Пистонс» Монти Уильямс прокомментировал своё назначение.
«Ещё неделю назад я не был уверен в своём будущем. Но потом я поговорил с Томом Гором (владелец «Детройта». — Прим. «Чемпионата») и Троем Уивером (генеральный менеджер «Пистонс». — Прим. «Чемпионата»), я был вдохновлён тем, что услышал их видение того, какое будущее нужно построить для этой команды. У них был продуманный план. Также я ценю то внимание, которое они уделяют личной стороне бизнеса», — приводит слова Уильямса журналист Сэм Амико в своих социальных сетях.
Уильямс был уволен из «Финикс Санз» после проигрыша в серии с «Денвер Наггетс» в рамках первого раунда Западной конференции. Монти выводил «Финикс» в финал НБА в 2021 году.
Назначение Уильямса
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